Голевая передача Панарина и 22 сэйва Бобровского не спасли "Коламбус" от поражения в матче с "Торонто"

"Торонто" на своем льду обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Мэйпл Ливз" прервал победную серию "Блю Джэкетс", одержав четвертую победу подряд.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился голевой передачей, а его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский сделал 22 сэйва.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Коламбус" - 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Голы: Аткинсон - 13 (Дюбуа), 14:39 - 0:1. Дюбуа - 10 (Аткинсон, Панарин), 19:10 - 0:2. Эннис - 3 (Готье, Хэйнси), 33:01 - 1:2. Таварес - 13 (Марнер, Капанен), 37:20 - 2:2. Хаймэн - 2 (Райлли, Таварес), 55:38 - 3:2. Хаймэн - 3 (п.в., Марнер, Хэйнси), 58:59 - 4:2.

Вратари: Андерсен - Бобровский (58:14 - 58:59, 59:20).

Броски: 26 (6+11+9) - 39 (14+11+14).

Наши: Зайцев (24.49/0/0), Ожиганов (14.20/1/0) - Панарин (22.43/1/0).

20 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.