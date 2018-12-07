Голевая передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Бостон"

"Тампа-Бэй" обыграла "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Лайтнинг" одержал пятую подряд победу.
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Бостон" - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы: Пастрняк - 20 (Кейв), 2:04 - 0:1. Пойнт - 21 (Кучеров, Джонсон), 14:59 - 1:1. Жозеф - 9 (Киллорн, Джирарди), 42:40 - 2:1. Чирелли - 5 (мен.), 44:03 - 3:1. Крейчи - 3 (Пастрняк, Бэкес), 58:15 - 3:2.
Вратари: Доминге - Раск (58:01 - 58:15, 58:55).
Штраф: 4 - 2.
Броски: 30 (15+6+9) - 35 (11+12+12).
Наши: Кучеров (15.37/3/0), Сергачев (18.17/0/0) - -.
7 декабря. Тампа. Amalie Arena.
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