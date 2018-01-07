Голевая передача Емелина помогла "Нэшвиллу" выиграть у "Лос-Анджелеса"

"Нэшвилл" на выезде обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский защитник гостей Алексей Емелин отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес" - "Нэшвилл" - 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
Голы: Йоси - 8 (бол., Террис, Суббан), 15:08 - 0:1. Кемпе - 13, 26:43 - 1:1. Хартнелл - 6 (Джохансен, ЕМЕЛИН), 31:53 - 1:2. Уотсон - 4 (Суббан, Саломяки), 36:49 - 1:3. Льюис - 10 (Иафалло, Шор), 43:56 - 2:3. Уотсон - 5 (Эллис, Ярнкрок), 45:05 - 2:4. Тоффоли - 18 (бол., Пирсон, Копитар), 48:24 - 3:4.
Вратари: Куик (58:44 - 58:52, 59:12) - Ринне.
Штраф: 12 - 10.
Броски: 29 (7+11+11) - 20 (9+6+5).
Наши: - - Емелин (15:10/0/0).
7 января. Лос-Анджелес. Staples Center.
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