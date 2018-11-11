06:05 | Хоккей — НХЛ

Голевая передача Дадонова помогла "Флориде" одержать третью победу кряду

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"Флорида" переиграла "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Это третья подряд победа "Пантерз" и третье кряду поражение команды из Нью-Йорка.

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Айлендерс" - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Мальгин - 1 (Маккэн, Бьюгстад), 6:18 - 1:0. Барзал - 2 (Ли), 7:28 - 1:1. Нельсон - 8 (Мэйфилд, Кюнхакль), 28:10 - 1:2. Хоффман - 7 (Дадонов, Матесон), 39:14 - 2:2. Барков - 3 (бол., Яндл), 44:43 - 3:2. Брауэр - 2 (п.в., Юбердо), 59:59 - 4:2.

Вратари: Луонго - Ленер (58:18 - 59:59).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 31 (6+14+11) - 31 (13+13+5).

Наши: Дадонов (20.34/1/0), Киселевич (12.31/0/+1) - -.

11 ноября. Майами. BB&T Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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