09:26 | Хоккей — НХЛ

Голдобин установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

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Российский форвард "Ванкувера" Николай Голдобин в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго" (4:2) установил личный рекорд по игровому времени.

Нападающий провел на поле 18 минут и 53 секунды. Предыдущим достижением хоккеиста была игра с "Питтсбургом" (0:5), где Голдобин провел 18 минут 41 секунду.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел 14 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи.

Голдобин выступает за "Ванкувер" с февраля 2017 года.

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Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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