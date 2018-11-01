Голдобин установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

Российский форвард "Ванкувера" Николай Голдобин в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго" (4:2) установил личный рекорд по игровому времени.

Нападающий провел на поле 18 минут и 53 секунды. Предыдущим достижением хоккеиста была игра с "Питтсбургом" (0:5), где Голдобин провел 18 минут 41 секунду.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел 14 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи.

Голдобин выступает за "Ванкувер" с февраля 2017 года.

Все о КХЛ – здесь.