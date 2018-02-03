Голдобин отметился голом и признан второй звездой матча в АХЛ

В матче регулярного чемпионата АХЛ "Ютика" на своем льду победила "Сиракьюз" – 3:1. Второй звездой встречи признан российский форвард "Кометс" Николай Голдобин, отличившийся при счете 1:0 в пользу своей команды на 7-й минуте второго периода.

22-летний Голдобин в 2016 году перешел в "Ванкувер" из "Сан-Хосе". "Ютика", базирующаяся в одноименном городе в штате Нью-Йорк, является фарм-клубом "Кэнакс".