Голдобин набрал первое очков в сезоне, Петтерссон забросил красивую шайбу. Видео

19-летний шведский нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерссон открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари". Для 5-го номера драфта-2018 эта игра стала дебютной за "Кэнакс".

Одним из ассистентов шведа выступил российский форвард Николай Голдобин. Он заработал первое очко в сезоне.