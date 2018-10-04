05:40 | Хоккей — НХЛ

Голдобин набрал первое очков в сезоне, Петтерссон забросил красивую шайбу. Видео

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19-летний шведский нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерссон открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари". Для 5-го номера драфта-2018 эта игра стала дебютной за "Кэнакс".

Одним из ассистентов шведа выступил российский форвард Николай Голдобин. Он заработал первое очко в сезоне.

 

 

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