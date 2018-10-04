Голдобин набрал первое очков в сезоне, Петтерссон забросил красивую шайбу. Видео

19-летний шведский нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерссон открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари". Для 5-го номера драфта-2018 эта игра стала дебютной за "Кэнакс".
Одним из ассистентов шведа выступил российский форвард Николай Голдобин. Он заработал первое очко в сезоне.
Elias Pettersson rips it for his first NHL goal!! 🚨 #Canucks pic.twitter.com/VcFChQu3A4– Vanessa Jang (@vanessajang) 4 октября 2018 г.
Pettersson’s first career #NHL goal pic.twitter.com/9j7fXSfgs3– Dhiren Mahiban (@dcmahiban) 4 октября 2018 г.