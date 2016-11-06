Гола Ландескога хватило "Колорадо" для победы над "Миннесотой"

"Колорадо" взял верх над "Миннесотой" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0. Автором единственной шайбы стал форвард "Эвеланш" Габриэль Ландеског. Российский голкипер хозяев Семен Варламов остался в запасе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Миннесота" – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Ландеског – 3 (бол., Дюшен, Рантанен), 50:23 – 1:0.

Вратари: Пикар – Дубник (58:58).

Штраф: 8 – 10.

Броски: 32 (10+12+10) – 32 (15+12+5).

Наши: Григоренко (11:58/1/0), Задоров (18:49/1/0), Тютин (17:17/1/0) – -

Денвер. Pepsi Center.