Гол Зайцева с передачи Валиева помог "Торонто" одолеть "Монреаль"

"Торонто" одолел "Монреаль" в предсезонном товарищеском матче со счетом 3:2 в овертайме. Автором победной шайбы стал Мэтт Ханквик. Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев, для которого эта встреча была дебютной в новой команде, отметился голом. Его одноклубник и соотечественник Ринат Валиев набрал одно очко.

В составе "Канадиенс" на лед вышли два россиянина – 18-летний защитник Михаил Сергачев и 20-летний форвард Никита Щербак.

НХЛ

Предсезонный матч

"Торонто" – "Монреаль" – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)