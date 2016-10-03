04:42 | ХОККЕЙ — НХЛ

Гол Зайцева с передачи Валиева помог "Торонто" одолеть "Монреаль"

0
0
0
1

"Торонто" одолел "Монреаль" в предсезонном товарищеском матче со счетом 3:2 в овертайме. Автором победной шайбы стал Мэтт Ханквик. Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев, для которого эта встреча была дебютной в новой команде, отметился голом. Его одноклубник и соотечественник Ринат Валиев набрал одно очко.

В составе "Канадиенс" на лед вышли два россиянина – 18-летний защитник Михаил Сергачев и 20-летний форвард Никита Щербак.

НХЛ

Предсезонный матч

"Торонто" – "Монреаль" – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

mikoff

С почином!

05:18

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ