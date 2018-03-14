Гол Задорова помог "Колорадо" переиграть "Миннесоту"

"Миннесота" на своем льду уступила "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5). "Эвеланш" одержал вторую подряд победу, а "Уайлд" проиграл второй поединок кряду.

Ворота гостей защищал россиянин Семен Варламов, отразивший 33 броска. Также голом отметился его одноклубник и соотечественник Никита Задоров.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Колорадо" - 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Голы: Комфер - 12 (Варсофски), 16:22 - 0:1. Койву - 13 (Койл), 33:56 - 1:1. ЗАДОРОВ - 7 (Комо), 34:55 - 1:2. Маккиннон - 33 (Немет), 40:11 - 1:3. Комфер - 13 (бол., Жирар, Андригетто), 53:26 - 1:4. Жост - 9 (бол., Бэрри, Рантанен), 58:39 - 1:5.

Вратари: Дубник - ВАРЛАМОВ.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 34 (12+15+7) - 22 (5+10+7).

Наши: - - Задоров (24:58/3/2).

14 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.