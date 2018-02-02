Гол Задорова помог "Колорадо" обыграть "Эдмонтон"

"Колорадо" в овертайме выиграл у "Эдмонтона" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Автором первой шайбы во встрече стал российский защитник гостей Никита Задоров. Теперь на его счету в этом сезоне 14 (4+10) очков.

В другой встрече "Даллас", за который выступает Александр Радулов, переиграл "Аризону" (4:1). Россиянин провел на льду 22 минуты.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Колорадо" - 3:4 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 0:1)

Голы: ЗАДОРОВ - 4, 23:04 - 0:1. Жирар - 2 (бол., Рантанен, Ландескуг), 27:52 - 0:2. Макдэвид - 16 (Драйзайтль, Каммаллери), 29:11 - 1:2. Комо - 10 (мен.), 39:31 - 1:3. Каджула - 7 (Стром, Беннинг), 46:52 - 2:3. Макдэвид - 17 (Драйзайтль, Расселл), 59:32 - 3:3. Комфер - 10 (Бэрри, Ландескуг), 62:28 - 3:4.

Вратари: Монтойя (58:38 - 59:32) - Бернье.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 32 (8+12+12+0) - 31 (10+15+3+3).

Наши: Слепышев (8:42/1/-1) - Задоров (24:45/2/0), Якупов (10:35/0/1).

Эдмонтон. Rogers Place.

"Аризона" - "Даллас" - 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Коннотон - 2 (Доми, Фишер), 4:06 - 1:0. Шор - 7 (Спецца, Хэмьюс), 23:00 - 1:1. Сегин - 24 (бол., Шор, Клингберг), 25:21 - 1:2. Янмарк - 14 (Факса, Патерин), 33:24 - 1:3. Линделл - 6 (п.в.), 58:24 - 1:4.

Вратари: Уэджвуд (57:37 - 58:24) - Лехтонен.

Штраф: 14 - 14.

Броски: 18 (6+4+8) - 25 (5+17+3).

Наши: - - Радулов (22:13/0/0).

Глендейл. Gila River Arena.