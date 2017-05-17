Гол Йоси принес "Нэшвиллу" волевую победу над "Анахаймом"

"Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Анахайм" в третьем матче 1/2 финала плей-офф НХЛ - 2:1. Счет был открыт гостями во втором периоде - шайбу забросил Кори Перри. В третьей двадцатиминутке за гостей по голу забили Филип Форсберг и Роман Йоси.
Эта победа позволила "Предаторз" выйти в лидеры в серии - 2-1. Следующий матч состоится на площадке "Нэшвилла" 19 мая.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Третий матч
"Нэшвилл" - "Анахайм" - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Перри - 3 (бол., Ракелль, Ватанен), 35:35 - 0:1. Форсберг - 6 (Эллис), 43:54 - 1:1. Йоси - 5 (бол., Арвидссон, Экхольм), 57:17 - 2:1.
Вратари: Ринне - Гибсон (58:38).
Штраф: 19 - 13.
Броски: 40 (17+11+12) - 20 (9+4+7).
Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Счет в серии: 2-1 (3:2 ОТ, 3:5).
Sправедливый
"Нэшвилл" с победой. ... Ну что, получилось сыграть у "хищников" первым номером? ))) Кстати, в третьем периоде они забили аж четыре гола, но два из них были справедливо не засчитаны, в обоих случаях Гибсона сносили в площади ворот. Первый гол, между прочим, тоже был забит в такой же манере, мощное давление на пятаке и добивание, но там к судьям даже никто не обращался, потому как понимали что будет "гуд-гол". Вообще Гибсон сегодня просто молодец, держался долго, очень долго, а вот команда ему так и не помогла, не смогли отодвинуть игру от своих ворот. Видно, что "хищники" хорошо готовы физически, они так измотали "утят", что у тех просто сил не было в третьем периоде, даже на финальный штурм не сподобились... Ну что же, тем интереснее смотреть дальше, всё равно болею за "Анахайм" и желаю им удачи! P.S. Всё забываю спросить, а ведь кто то осенью очень сильно "опускал" Форсберга, ярлыки на него какие то вешал... Вот не помню, кто? )))
06:37
Якут Хан
2-й пошел)
06:13