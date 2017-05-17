Гол Йоси принес "Нэшвиллу" волевую победу над "Анахаймом"

"Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Анахайм" в третьем матче 1/2 финала плей-офф НХЛ - 2:1. Счет был открыт гостями во втором периоде - шайбу забросил Кори Перри. В третьей двадцатиминутке за гостей по голу забили Филип Форсберг и Роман Йоси.

Эта победа позволила "Предаторз" выйти в лидеры в серии - 2-1. Следующий матч состоится на площадке "Нэшвилла" 19 мая.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Третий матч

"Нэшвилл" - "Анахайм" - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Перри - 3 (бол., Ракелль, Ватанен), 35:35 - 0:1. Форсберг - 6 (Эллис), 43:54 - 1:1. Йоси - 5 (бол., Арвидссон, Экхольм), 57:17 - 2:1.

Вратари: Ринне - Гибсон (58:38).

Штраф: 19 - 13.

Броски: 40 (17+11+12) - 20 (9+4+7).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии: 2-1 (3:2 ОТ, 3:5).