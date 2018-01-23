Гол Якупова помог "Колорадо" обыграть "Торонто"

"Колорадо" победил "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Мэйпл Ливз" вели по ходу поединка 2:1, но российский форвард Наиль Якупов сравнял счет. Для него это девятая шайба в сезоне. В составе "Эвеланш" также вышел россиянин Никита Задоров. Голкипер "Колорадо" Семен Варламов продолжает восстанавливаться после травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Колорадо" - 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Бурк - 2 (Жост, Комфер), 2:19 - 0:1. Марло - 16 (Комаров, Гардинер), 20:19 - 1:1. Мэттьюс - 21 (Нюландер, Боргман), 29:17 - 2:1. ЯКУПОВ - 9 (Керфут), 30:51 - 2:2. Комо - 9 (Седерберг, Джонсон), 52:17 - 2:3. Ландескуг - 17 (п.в., Рантанен), 59:06 - 2:4.

Вратари: Андерсен (57:33 - 59:06, 59:38) - Бернье.

Штраф: 0 - 6.

Броски: 31 (9+13+9) - 27 (11+10+6).

Наши: - - Задоров (23:41/1/-1), Якупов (9:05/2/2).