Гол Якупова помог "Колорадо" обыграть "Торонто"

"Колорадо" победил "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Мэйпл Ливз" вели по ходу поединка 2:1, но российский форвард Наиль Якупов сравнял счет. Для него это девятая шайба в сезоне. В составе "Эвеланш" также вышел россиянин Никита Задоров. Голкипер "Колорадо" Семен Варламов продолжает восстанавливаться после травмы.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Колорадо" - 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Бурк - 2 (Жост, Комфер), 2:19 - 0:1. Марло - 16 (Комаров, Гардинер), 20:19 - 1:1. Мэттьюс - 21 (Нюландер, Боргман), 29:17 - 2:1. ЯКУПОВ - 9 (Керфут), 30:51 - 2:2. Комо - 9 (Седерберг, Джонсон), 52:17 - 2:3. Ландескуг - 17 (п.в., Рантанен), 59:06 - 2:4.
Вратари: Андерсен (57:33 - 59:06, 59:38) - Бернье.
Штраф: 0 - 6.
Броски: 31 (9+13+9) - 27 (11+10+6).
Наши: - - Задоров (23:41/1/-1), Якупов (9:05/2/2).
Весёлый©
Ага, еще статистика для Vasek, говорил же ему, что Центр - топ! На вчера самые горячие серии (копипаста): Avalanche 9-1-0 Bruins 7-0-3 Flyers 8-2-0 Flames 7-1-2 Jets 7-2-1 Predators 7-2-1 Stars 7-2-1 Capitals 6-2-2 Golden Knights 6-2-2 Sharks 6-2-2 Wild 6-2-2 (5 команд из 11 - Центр)
07:11
Долго наблюдал за идиотами на эт
Я про Васю и Везину тут не стал писать, жду там новость, матч посмотрел.
07:09
Весёлый©
Базилевс там на ноль отстоял!
07:01
Весёлый©
У МакКи прервалась самая длинная серия из действующих, 9-19. В принципе, вся защита Торонто в сезоне - она как в шайбе Якупова, ну такое. У Боргмана хоть и много хитов, но он не Хедман или Йоси. Кадри вроде давно не забивал, а ведь когда-то у него было больше голов, чем у Тарасенко. Бурк - не родственник.
07:00
maxcds
жаль нельзя здесь поставить довольный смайл
06:25
Долго наблюдал за идиотами на эт
Машина прёт даже без Мака, но с Яком) Очередной хороший матч для Яка, как и прошлый.
06:07