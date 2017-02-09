Гол Тэйвза принес "Чикаго" победу над "Миннесотой" в овертайме

"Чикаго" нанес поражение "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 в овертайме. Автором победного гола стал Джонатан Тэйвз. Российские форварды "Блэкхокс" Артем Анисимов и Артемий Панарин очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Чикаго" – 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

Голы: Хартман – 13 (Хиностроза, Кит), 10:54 – 0:1. Шмолц – 4 (Тэйвз, Паник), 21:09 – 0:2. Сперджен – 7 (Стаал, Нидеррайтер), 21:46 – 1:2. Паризе – 11 (Койл, Поминвилль), 27:15 – 2:2. Паник – 12 (Яльмарссон, Тэйвз), 37:24 – 2:3. Хаула – 11 (Сканделла, Нидеррайтер), 56:57 – 3:3. Тэйвз – 11 (бол., Кейн, Кит), 63:09 – 3:4.

Вратари: Кюмпер – Кроуфорд.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 38 (10+19+6+3) – 32 (10+10+7+5).

Наши: – – Анисимов (16:23/1/-2), Панарин (18:38/2/-1).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.