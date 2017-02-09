Гол Тэйвза принес "Чикаго" победу над "Миннесотой" в овертайме

"Чикаго" нанес поражение "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 в овертайме. Автором победного гола стал Джонатан Тэйвз. Российские форварды "Блэкхокс" Артем Анисимов и Артемий Панарин очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" – "Чикаго" – 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Голы: Хартман – 13 (Хиностроза, Кит), 10:54 – 0:1. Шмолц – 4 (Тэйвз, Паник), 21:09 – 0:2. Сперджен – 7 (Стаал, Нидеррайтер), 21:46 – 1:2. Паризе – 11 (Койл, Поминвилль), 27:15 – 2:2. Паник – 12 (Яльмарссон, Тэйвз), 37:24 – 2:3. Хаула – 11 (Сканделла, Нидеррайтер), 56:57 – 3:3. Тэйвз – 11 (бол., Кейн, Кит), 63:09 – 3:4.
Вратари: Кюмпер – Кроуфорд.
Штраф: 6 – 6.
Броски: 38 (10+19+6+3) – 32 (10+10+7+5).
Наши: – – Анисимов (16:23/1/-2), Панарин (18:38/2/-1).
Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Vasek
Русские нагнут весь ми, так-то и фаны ЦСКА не могут топить за Динамика Ови, не?
12:35
🚀 Русские нагнут весь ми
Айртон Кстати, Чмока, как ты относишься к моей инициативе плюсов-минусов на форуме? Тогда бы тебя, убогого, отсюда ветром сдуло)) Посты в глубоком минусе --> их никто не видит --> нет кормежки для тролля --> тролль сдохнет
12:29
🚀 Русские нагнут весь ми
.BattleFish. Вот зачем ты опять поднимаешь историю и провоцируешь всех на ругань? Наша песня хороша, начинай сначала? Я тебе уже ответил, что че-то тут не сходится. Не может советский человек, который войну встретил, топить за канадского Кросби и унижать нашего Овечкина, ну не может. Такие люди не предатели. А этот...
12:17
.BattleFish.
🚀 Русские нагнут весь ми Если на полном серьезе, то так оно и есть, он нам всем в дедушки годится, даже не в отцы, а поганому упертому думаю воздастся за его балабольство и вранье, Бог все видит! Он еще спалился на том моменте когда стал изворачиваться по поводу ставки, мол я ставил на СА в целом (включая юнцов), а не только на Канаду-США, уже тогда было понятно кто он есть на самом деле, я сразу понял, что бабки не отдаст, потом прицепился к букве хотя общался с Индиссом нормально и признавал в нем его, ну не конченый ааа!? Пионер предложил посредничество в этом вопросе, но и тогда Упертый слился, потому что заочковал, ему повезло, что я не в Москве живу иначе бы давно поговорил с этой крысой по душам, но думаю и тогда бы он слился, не пришел на встречу!!!
10:32
maxcds
фууух, Женёк контракт отбил, да заодно за сотенку подтвердился
09:54
Sправедливый
Айртон Такой матч, два фаворита, и ни одного коммента?)) Интересно, почему?)) 08:54 -------------- Да потому что... А ЧЁ они, а фигли он... ))) ... "Чикаго" с победой! "Миннисоте" не унывать...
09:12
Айртон
Такой матч, два фаворита, и ни одного коммента?)) Интересно, почему?))
08:54
spetrov
Жаль, без наших. Но поражением Миннесоты удовлетворен.
08:16