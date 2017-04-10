Гол Тарасенко с передачи Барбашева принес "Сент-Луису" победу над "Колорадо"

"Сент-Луис" на своей площадке обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Победный гол в этой встрече на счету Владимира Тарасенко, которому в этом моменте ассистировал Иван Барбашев. Также шайбу на свой счет записал нападающий Владимир Соботка, который проводил первый матч после возвращения в "Блюз" после омского "Авангарда". В составе гостей 10 минут 59 секунд на льду провел форвард Михаил Григоренко.

"Сент-Луис" завершил чемпионат на третьем месте в своем дивизионе и в первом раунде плей-офф встретится с "Миннесотой". Тарасенко в 82-х матчах набрал 75 (39+36) очков. Барбашев в своем дебютном сезоне отыграл в 30 поединках и набрал 12 (5+7) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Колорадо" - 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Голы: Сэнфорд - 4 (Яшкин), 19:37 - 1:0. Бошемен - 5 (Маккиннон, Рантанен), 24:03 - 1:1. Рантанен - 20 (Джонсон), 35:02 - 1:2. Соботка - 1 (Лехтеря, Пяйярви-Свенссон), 43:20 - 2:2. ТАРАСЕНКО - 39 (БАРБАШЕВ), 44:39 - 3:2.

Вратари: Аллен - Пикар (58:22).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 27 (6+10+11) - 34 (3+16+15).

Наши: Тарасенко (17:18/5/0), Барбашев (16:58/1/0) - Григоренко (10:59/1/0).

Сент-Луис. Scottrade Center.