05:02 | ХОККЕЙ — НХЛ

Гол Тарасенко принес "Блюз" победу над "Коламбусом" в овертайме

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"Сент-Луис" взял верх над "Коламбусом" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 в овертайме. Автором победного гола "Блюз" стал российский нападающий Владимир Тарасенко, для которого эта шайба стала пятой в сезоне. Его партнер по команде Наиль Якупов участия в поединке не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Коламбус" – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Андерсон - 5, 32:55 - 0:1. Боумистер - 1 (Апшолл), 42:16 - 1:1. ТАРАСЕНКО - 5 (Стин, Шаттенкирк), 64:17 - 2:1.

Вратари: Хаттон - Макэлхинни.

Штраф: 13 - 15.

Броски: 30 (8+15+5+2) - 21 (3+7+10+1).

Наши: Тарасенко (19:36/4/+1) – -

Сент-Луис. Scottrade Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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AndersenRUS

Да Тарас, лучший кистевой бросок на сегодня в мире, держу кулачки за тебя и команду в этом сезоне :)

05:14

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