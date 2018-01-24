Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" выиграть у "Оттавы"

"Сент-Луис" на своем льду переиграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это четвертое подряд поражение "Сенаторз".

Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 16-й в текущем сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Оттава" - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Соботка - 9 (Шенн, Бортуццо), 16:21 - 1:0. ТАРАСЕНКО - 21 (Парэйко, Бродзяк), 46:10 - 2:0. Шенн - 20 (п.в., Пьетранджело, Стин), 57:34 - 3:0.

Вратари: Хаттон - Андерсон (57:11 - 57:34).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 41 (14+11+16) - 25 (8+8+9).

Наши: Барбашев (10:26/2/0), Тарасенко (19:32/6/1) - -.

24 января. Сент-Луис. Scottrade Center.