Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" выиграть у "Оттавы"

"Сент-Луис" на своем льду переиграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это четвертое подряд поражение "Сенаторз".
Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 16-й в текущем сезоне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сент-Луис" - "Оттава" - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Соботка - 9 (Шенн, Бортуццо), 16:21 - 1:0. ТАРАСЕНКО - 21 (Парэйко, Бродзяк), 46:10 - 2:0. Шенн - 20 (п.в., Пьетранджело, Стин), 57:34 - 3:0.
Вратари: Хаттон - Андерсон (57:11 - 57:34).
Штраф: 8 - 6.
Броски: 41 (14+11+16) - 25 (8+8+9).
Наши: Барбашев (10:26/2/0), Тарасенко (19:32/6/1) - -.
24 января. Сент-Луис. Scottrade Center.
And the crowd goes wild!!! #stlblues pic.twitter.com/7MN8N8sIdC– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 24 января 2018 г.
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roughboy
Нетипичная для Володи шайба.. Щелчком)) мог еще одну забить, если бы бросал в касание.. Но он всегда обрабатывает шайбу и пока сопли жевал, вратарь вышел и бросать было некуда.. Этот матч лучше провел, чем прошлый..
08:51
_Металлург_
А у Тарасенко все таки 16 или 21 шайба?
07:41