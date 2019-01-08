Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" обыграть "Филадельфию"

"Сент-Луис" на выезде обыграл "Филадельфию" (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей один из голов в активе российского форварда Владимира Тарасенко. Также шайбы забрасывали Брэйден Шенн и Дэвид Перрон.

"Сент-Луис" набрал 38 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. У "Филадельфии" 36 очков и 15-е место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия"- "Сент-Луис"- 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Шенн - 9 (Шворц, Гуннарссон), 20:41 - 0:1. Тарасенко - 12 (О`Райлли, Пьетранджело), 51:00 - 0:2. Перрон - 14 (п.в., Сэнфорд, О`Райлли), 58:12 - 0:3.

Вратари: Харт (56:59 - 58:12) - Биннингтон.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 25 (11+6+8) - 37 (13+14+10).

Наши: Проворов (23.43/2/-2) - Барбашев (11.47/1/0), Тарасенко (20.30/3/+2).

8 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.