Гол Тарасенко не спас "Сент-Луис" от проигрыша "Миннесоте"

"Миннесота" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Сент-Луис" - 3:1. В составе "Блюз" единственную шайбу забросил российский форвард Владимир Тарасенко.
Для "Уайлд" эта победа - 4-я кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" - "Сент-Луис" - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Дамба - 4 (Паризе), 20:45 - 1:0. Нидеррайтер - 8 (Сутер, Хаула), 27:49 - 2:0. ТАРАСЕНКО - 14 (Фаббри, Хант), 35:48 - 2:1. Гранлунд - 6 (п.в., Проссер, Стаал), 59:01 - 3:1.
Вратари: Дубник - Аллен (58:42 - 59:01, 59:17).
Штраф: 11 - 11.
Броски: 25 (6+9+10) - 23 (11+6+6).
Наши: - - Тарасенко (18:57/3/-1).
12 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.