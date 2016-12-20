Гол Тарасенко не спас "Сент-Луис" от поражения в игре с "Эдмонтоном"

"Сент-Луис" уступил "Эдмонтону" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 в овертайме. Автором победного гола "Ойлерз" стал форвард Райан Ньюджент-Хопкинс. В составе "Блюз" одну из шайб забросил Владимир Тарасенко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Эдмонтон" – 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Бродзяк – 5 (Шаттенкирк), 4:20 – 1:0. Питлик – 8 (Драйзайтль), 11:44 – 1:1. ТАРАСЕНКО – 16 (Фаббри, Парэйко), 12:17 – 2:1. Марун – 9 (Дэвидсон, Драйзайтль), 45:47 – 2:2. Ньюджент-Хопкинс – 6 (Макдэвид, Секера), 62:55 – 2:3.

Вратари: Хаттон – Тэлбот.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 27 (8+6+11+2) – 35 (7+15+11+2).

Наши: Тарасенко (17:55/4/-1), Якупов (10:32/0/0) – -

Сент-Луис. Scottrade Center.