Гол Танева помог "Ванкуверу" обыграть "Калгари"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Ванкувер" в овертаме одержал победу над "Калгари" - 2:1. Победную шайбу в этой встрече забросил защитник "Кэнакс" Крис Танеев. Российский игрок обороны "Ванкувера" Никита Трямкин провел на льду 12 минут и не набрал результативных очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Калгари" - 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Эдлер - 3 (Стэчер), 12:44 - 1:0. Джиордано - 8 (Ткачак, Фролик), 59:54 - 1:1. Танев - 1 (Д. Седин), 60:34 - 2:1.

Вратари: Миллер - Эллиотт (58:38 - 59:27, 59:38 - 59:54).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 19 (9+7+2+1) - 36 (8+9+18+1).

Наши: Трямкин (12:11/0/0) - -.

19 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.