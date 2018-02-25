Гол Слепышева помог "Эдмонтону" победить "Лос-Анджелес"

"Эдмонтон" победил "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет открыл российский форвард "Ойлерз" Антон Слепышев, для которого это четвертая шайба в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Айлендерс" - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Эберле - 22 (Бовилье, Барзал), 23:55 - 0:1. Палмиери - 15 (Холл), 46:35 - 1:1. Палмиери - 16 (Ватанен, Холл), 51:11 - 2:1.

Вратари: Кинкейд - Галак (58:19).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 33 (11+11+11) - 31 (7+11+13).

"Лос-Анджелес" - "Эдмонтон" - 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Голы: СЛЕПЫШЕВ - 4 (Стром, Каммаллери), 0:51 - 0:1. Драйзайтль - 19 (Каммаллери, Ларссон), 26:16 - 0:2. Тоффоли - 20 (Томпсон), 34:26 - 1:2. Хайра - 10 (Каджула, Нерс), 37:04 - 1:3. Ридер - 9 (Форборт, Копитар), 47:51 - 2:3. Стром - 10 (п.в., Каммаллери), 59:01 - 2:4. Браун - 18 (Даути, Кемпе), 59:42 - 3:4.

Вратари: Куик (58:44 - 59:01, 59:42) - Тэлбот.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 33 (10+10+13) - 25 (8+9+8).

Наши: - - Слепышев (13:35/1/2).