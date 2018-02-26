Гол Слепышева помог "Эдмонтону" обыграть "Анахайм"

"Эдмонтон" на выезде обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:5 по буллитам. В составе "Ойлерз" 3 (0+3) очка набрал форвард Коннор Макдэвид, который также реализовал победный буллит. Российский нападающий Антон Слепышев провел на площадке 18 минут 39 секунд и записал на свой счет шайбу.

За "Дакс" хет-трик сделал нападающий Рикард Ракелль, 4 (1+3) очка на счету Райана Гецлафа, еще 3 (0+3) заработал Кори Перри.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Эдмонтон" - 5:6 Б (1:2, 1:1, 3:2, 0:0, 0:1)

Голы: Драйзайтль - 20 (Каммаллери), 0:13 - 0:1. Ракелль - 23 (Фаулер, Гецлаф), 1:46 - 1:1. СЛЕПЫШЕВ - 5 (Макдэвид, Каммаллери), 12:55 - 1:2. Хенрик - 19 (бол., Монтур, Гецлаф), 21:22 - 2:2. Стром - 11 (Драйзайтль, Монтойя), 28:02 - 2:3. Стром - 12 (Пульюярви, Макдэвид), 42:31 - 2:4. Гецлаф - 9 (Перри, Линдхольм), 54:00 - 3:4. Пакаринен - 2 (Макдэвид, Лучич), 55:40 - 3:5. Ракелль - 24 (Гецлаф, Перри), 59:39 - 4:5. Ракелль - 25 (Перри, Грант), 59:53 - 5:5.

Победный буллит: Макдэвид.

Вратари: Миллер - Монтойя.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 46 (13+11+20+2) - 42 (12+17+6+7).

Наши: - - Слепышев (18:39/2/2).

26 февраля. Анахайм. Honda Center.