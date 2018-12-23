08:43 | Хоккей — НХЛ

Гол Шайфли принес "Виннипегу" победу над "Ванкувером"

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"Ванкувер" обыграл "Виннипег" в матче регуляного чемпионата НХЛ - 1:0. Единственный гол встречи забил Марк Шайфли.

"Джетс" одержали седьмую победу в последних восьми матчах.

Россияне - форвард "Кэнакс" Николай Голдобин и защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер Кэнакс" (Ванкувер) - "Виннипег Джетс" (Виннипег) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Шайфли - 22 (Бафлин, Уилер), 58:28 - 0:1.

Вратари: Маркстрем (59:06) - Броссуа.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 40 (12+17+11) - 23 (10+7+6).

Наши: Голдобин (12.09/1/0) - Куликов (14.13/1/0).

23 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.

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