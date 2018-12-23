Гол Шайфли принес "Виннипегу" победу над "Ванкувером"

"Ванкувер" обыграл "Виннипег" в матче регуляного чемпионата НХЛ - 1:0. Единственный гол встречи забил Марк Шайфли.
"Джетс" одержали седьмую победу в последних восьми матчах.
Россияне - форвард "Кэнакс" Николай Голдобин и защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов результативными действиями не отметились.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Ванкувер Кэнакс" (Ванкувер) - "Виннипег Джетс" (Виннипег) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Шайфли - 22 (Бафлин, Уилер), 58:28 - 0:1.
Вратари: Маркстрем (59:06) - Броссуа.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 40 (12+17+11) - 23 (10+7+6).
Наши: Голдобин (12.09/1/0) - Куликов (14.13/1/0).
23 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.
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