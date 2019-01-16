Гол Сергачева помог "Тампе" обыграть "Даллас"

"Даллас" на своем льду уступил "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2). "Старз" потерпел третье поражение кряду.

Вторую шайбу во встрече забросил российский защитник Михаил Сергачев, а его соотечественник и одноклубник Андрей Василевский отразил все 35 бросков по своим воротам.

Российский вратарь "Старз" Антон Худобин сделал 19 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Тампа-Бэй" - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Палат - 7 (Стэмкос, Гурд), 7:55 - 0:1. Сергачев - 2 (Чирелли), 49:15 - 0:2.

Вратари: Худобин - Василевский.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 35 (13+13+9) - 21 (13+3+5).

Наши: Ничушкин (10.24/1/0), Радулов (23.32/6/-1) - Кучеров (20.34/4/0), Сергачев (15.19/3/+1).

16 января. Даллас. American Airlines Center.