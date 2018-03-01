Гол Щербака помог "Монреалю" обыграть "Айлендерс"

"Монреаль" обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Одну из шайб в составе "Канадиенс" забросил 22-летний нападающий Никита Щербак. Россиянин провел на площадке 14 минут 18 секунд.

Отметим, Щербак отыграл 10-й матч в этом сезоне. На его счету 4 (2+2) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Айлендерс" - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Барзал - 18 (Эберле, Хикки), 3:50 - 0:1. Байрон - 15 (Лехконен, Друэн), 11:02 - 1:1. Друэн - 10 (бол., Питри, Гальченюк), 28:29 - 2:1. ЩЕРБАК - 2 (Галлахер, Де ла Росе), 33:37 - 3:1.

Вратари: Ниеми - Галак (57:20 - 59:46).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 26 (11+10+5) - 28 (11+9+8).

Наши: Щербак (14:18/1/1) - -.

Монреаль. Centre Bell.