05:54 | Хоккей — НХЛ

Гол с передачи Панарина принес "Коламбусу" победу над "Вашингтоном"

Обсудить
2

"Коламбус" на выезде переиграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу с передачи россиянина Артемия Панарина забросил Энтони Дюклер. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 33 броска.

В составе проигравшей команды голевой передачей отметился Евгений Кузнецов

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Коламбус" - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Бьоркстранд - 2 (бол., Фолиньо, Веннберг), 17:16 - 0:1. Нисканен - 3 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 27:53 - 1:1. Дюклер - 7 (бол., Панарин, Веренски), 45:09 - 1:2.

Вратари: Холтби (58:31) - Бобровский.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 34 (15+10+9) - 36 (9+16+11).

Наши: Кузнецов (23.17/1/0), Овечкин (23.19/2/0), Орлов (22.51/4/0) - Панарин (18.15/3/0).

10 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

Обсудить
2
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...