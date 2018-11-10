Гол с передачи Панарина принес "Коламбусу" победу над "Вашингтоном"

"Коламбус" на выезде переиграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу с передачи россиянина Артемия Панарина забросил Энтони Дюклер. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 33 броска.
В составе проигравшей команды голевой передачей отметился Евгений Кузнецов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Коламбус" - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Бьоркстранд - 2 (бол., Фолиньо, Веннберг), 17:16 - 0:1. Нисканен - 3 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 27:53 - 1:1. Дюклер - 7 (бол., Панарин, Веренски), 45:09 - 1:2.
Вратари: Холтби (58:31) - Бобровский.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 34 (15+10+9) - 36 (9+16+11).
Наши: Кузнецов (23.17/1/0), Овечкин (23.19/2/0), Орлов (22.51/4/0) - Панарин (18.15/3/0).
10 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.
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