Гол с передачи Кузнецова принес "Вашингтону" победу над "Баффало"

"Вашингтон" выиграл у "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). "Сэйбрз" потерпел второе подряд поражение.

Победную шайбу забросил Том Уилсон с передачи россиянина Евгения Кузнецова. Теперь у российского нападающего 25 голевых передач в этом сезоне. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набрали.

"Вашингтон" идет на 3-м месте в Восточной конференции, а "Баффало" - на 4-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Баффало" - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Стивенсон - 3 (мен., Дауд), 22:50 - 1:0. Ларссон - 3 (Томпсон, Ристолайнен), 49:01 - 1:1. Уилсон - 10 (Кузнецов), 53:00 - 2:1.

Вратари: Холтби - Хаттон (58:35).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 24 (8+8+8) - 37 (9+11+17).

Наши: Кузнецов (18.44/1/+1), Овечкин (20.21/1/-1), Орлов (20.22/2/+1) - -.

22 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.