Гол Радулова в овертайме принес "Монреалю" победу над "Рейнджерс"

"Монреаль" на своей площадке обыграл "Рейнджерс" во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 4:3 в овертайме. Победный гол в этой встрече на счету нападающего Александра Радулова. Кроме того, россиянин сделал две результативные передачи. Защитник "Канадиенс" Андрей Марков провел на льду 33 минуты 41 секунду, его партнер по команде Никита Нестеров отыграл 13 минут 4 секунды.

После этого результата счет в серии стал равным - 1:1. Два следующих матча пройдут в Нью-Йорке.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Второй матч

"Монреаль" - "Рейнджерс" - 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)

Наши: Марков (33:41/2/2), Радулов (23:20/6/2), Нестеров (13:04/0/-1) - -.

Счет в серии: 1-1.