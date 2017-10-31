Гол Радулова в овертайме принес "Далласу" победу над "Ванкувером"

"Даллас" обыграл "Ванкувер" со счетом 2:1 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда одержала вторую победу подряд, а "Кэнакс" прервали четырехматчевую победную серию.

В составе "Старз" один гол на счету Тайлера Сегина, после передачи Александра Радулова. В овертайме россиянин забросил победную шайбу. Для Радулова это четвертый гол в этом сезоне и второй победный подряд. В 12 играх "регулярки" он записал на свой счет 10 (4+6) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Даллас" – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

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