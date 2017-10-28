Гол Радулова принес "Далласу" победу над "Калгари". Видео

"Даллас" обыграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. Благодаря шестой победе в сезоне "Старз" находится в зоне плей-офф. "Флэймз" потерпели шестое поражение. Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов забросил победную шайбу. Он провел на льду 17 минут 22 секунды. За это время форвард дважды бросил по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Даллас" - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Годро - 3 (Ферланд, Монахэн), 30:18 - 1:0. Линделл - 3 (бол., Спецца, Янмарк), 36:54 - 1:1. РАДУЛОВ - 3 (бол., Шор, Клингберг), 52:50 - 1:2.

Вратари: Смит (58:40 - 59:08, 59:20) - Лехтонен.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 30 (11+11+8) - 24 (8+9+7).

Наши: - - Радулов (17:22/2/-1).

28 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.