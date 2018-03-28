Гол Радулова принес "Далласу" победу над "Филадельфией"

"Даллас" выиграл у "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Автором победной шайбы стал российский нападающий Александр Радулов, который также отметился голевой передачей. "Старз" удалось прервать серию из девяти поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Филадельфия" - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Факса - 15 (Руссель, Хэмьюс), 10:50 - 1:0. Конекны - 23 (Гостисбеер, Жиру), 16:51 - 1:1. ПРОВОРОВ - 14 (Симмондс, Гостисбеер), 22:03 - 1:2. Ритчи - 7 (бол., РАДУЛОВ, Сегин), 30:11 - 2:2. РАДУЛОВ - 27 (Сегин, Клингберг), 60:40 - 3:2.

Вратари: Лехтонен - Мразек.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 23 (10+5+6+2) - 33 (11+8+14+0).

Наши: Радулов (23:53/7/1) - Проворов (22:54/3/2).

28 марта. Даллас. American Airlines Center.