Гол Радулова не спас "Даллас" от проигрыша "Коламбусу"

"Даллас" уступил "Коламбусу" (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Единственную шайбу у хозяев забросил российский нападающий Александр Радулов.

У гостей шайбы забрасывали Кэм Аткинсон и Пьер-Люк Дюбуа. "Коламбус" набрал 22 очка и занимает четвертое место на Востоке. У "Далласа" 20 очков и седьмое место на Западе.

Сергей Бобровский признан второй звездой матча, Александр Радулов - третьей.

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Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Коламбус" - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Аткинсон - 8 (бол., Джонс), 21:29 - 0:1. Радулов - 6 (Хейсканен, Бенн), 38:20 - 1:1. Дюбуа - 8 (Аткинсон, Мюррей), 50:21 - 1:2.

Вратари: Худобин (58:20) - Бобровский.

Штраф: 13 - 15.

Броски: 27 (9+8+10) - 28 (10+10+8).

Наши: Ничушкин (14.25/1/0), Радулов (24.16/5/0) - Панарин (19.25/0/+1).

13 ноября. Даллас. American Airlines Center.

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