Гол Радулова не спас "Даллас" от поражения в матче с "Виннипегом"

"Виннипег" уверенно обыграл "Даллас" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Джетс" одержали третью победу кряду.

В составе победителей хет-трик на счету Марка Шайфли, одну шайбу забросил нападающий Патрик Лайне после передачи защитник Дмитрия Куликова. Россиянин отыграл 15 минут, за которые также отметился одним силовым приемом.

В составе "Далласа" свой пятый гол в сезоне забил Александр Радулов. 31-летний хоккеист продлил голевую серию до четырех игр подряд. В этом матче он провел на льду 20 минут, нанес два броска по воротам, заработал двухминутное удаление и показатель полезности "-1".

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"Виннипег" – "Даллас" – 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Радулов попал под мощный силовой прием Бафлина. Видео //

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