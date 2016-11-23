Гол Радулова и три передачи Маркова не спасли "Монреаль" в игре с "Оттавой"

"Монреаль" уступил "Оттаве" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4. Первой звездой встречи признан форвард "Сенаторз" Майк Хоффман, набравший 3 (1+2) очка. В составе "Канадиенс" голом отметился российский нападающий Александр Радулов, для которого эта шайба стала четвертой в сезоне. Его партнер по команде соотечественник Андрей Марков оформил ассистентский хет-трик.

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Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Оттава" – 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Голы: Уэбер – 8 (бол., МАРКОВ), 20:26 – 1:0. Хоффман – 4 (бол., Стоун, Карлссон), 25:22 – 1:1. РАДУЛОВ – 4 (Гальченюк, МАРКОВ), 27:39 – 2:1. Брассар – 3 (Хоффман, Стоун), 35:55 – 2:2. Гальченюк – 8 (бол., МАРКОВ, Уэбер), 42:08 – 3:2. Стоун – 4 (Хоффман, Брассар), 43:13 – 3:3. Карлссон – 4 (Смит), 45:37 – 3:4.

Вратари: Прайс (58:33 – 58:48, 58:56) – Андерсон.

Штраф: 17 – 25.

Броски: 39 (9+16+14) – 23 (5+9+9).

Наши: Радулов (20:13/3/-1), Марков (30:43/2/+1), Емелин (19:44/2/-1) – –

Монреаль. Centre Bell.