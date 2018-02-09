Гол Проворова помог "Филадельфии" обыграть "Монреаль"

"Филадельфия" на своем льду обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Голом в составе хозяев отметился российский защитник Иван Проворов, отправивший шайбу в пустые ворота в концовке встречи.

В других встречах "Баффало" дома выиграл у "Айлендерс" (4:3), а "Нью-Джерси" проиграл "Калгари"​ (2:3).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Монреаль" - 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)

Голы: Конекны - 12 (Жиру, Кутюрье), 20:42 - 1:0. Лехконен - 5 (мен.), 29:09 - 1:1. Жиру - 16 (бол., Гостисбеер, Симмондс), 29:37 - 2:1. Л. Шоу - 4 (Фрейз), 38:49 - 2:2. Ворачек - 11 (бол., Жиру, Гостисбеер), 40:27 - 3:2. Конекны - 13 (Гостисбеер), 41:28 - 4:2. Галлахер - 19 (бол., Друэн, Гальченюк), 57:06 - 4:3. ПРОВОРОВ - 10 (п.в., Эллиотт), 59:04 - 5:3.

Вратари: Эллиотт - Прайс (56:44 - 57:06, 58:10 - 59:04).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 28 (10+7+11) - 28 (9+8+11).

Наши: Проворов (23:09/2/3) - Щербак (12:35/0/-1).

Филадельфия. Wells Fargo Center.

"Баффало" - "Айлендерс" - 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Голы: Айкел - 22 (Райнхарт, Нельсон), 7:41 - 1:0. Родригес - 3 (Сканделла, Райнхарт), 13:21 - 2:0. О`Райлли - 16 (бол., Ристолайнен, Окпосо), 27:18 - 3:0. Таварес - 28 (Нельсон, Хикки), 33:06 - 3:1. Джонстон - 2 (Клаттербак), 47:30 - 3:2. Ли - 28 (бол., Дж. Бэйли, Ледди), 54:33 - 3:3. Райнхарт - 11 (Родригес, Айкел), 55:46 - 4:3.

Вратари: Ленер - Галак (58:35).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 22 (4+10+8) - 29 (10+10+9).

Наши: Антипин (13:32/0/0) - -.

Баффало. KeyBank Center.

"Нью-Джерси" - "Калгари" - 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Голы: Монахэн - 26 (Д. Хэмилтон, Джиордано), 24:16 - 0:1. Холл - 20, 27:23 - 1:1. Годро - 17 (Ферланд), 34:33 - 1:2. Монахэн - 27 (Годро, Броди), 38:05 - 1:3. Заха - 4 (бол., Бойл, Холл), 47:23 - 2:3.

Вратари: Кинкейд (58:47) - Риттих.

Штраф: 0 - 4.

Броски: 32 (8+12+12) - 25 (12+12+1).

Нью-Джерси. Prudential Center.