Гол Проворова помог "Филадельфии" обыграть "Баффало"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" одержала победу над "Баффало" – 4:1. В составе "Флайерз" заброшенными шайбами отличились Шейн Гостисбеер, Иван Проворов и Шон Кутюрье, оформивший дубль.

Российский защитник "летчиков" провел на площадке 22 минуты. Его соотечественник Виктор Антипин, выступающий за "Сэйбрз", не принимал участие в матче.

Отметим, что для "Филадельфии" эта победа стала третьей подряд, "Баффало" уступил в четвертой встрече к ряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Баффало" – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: О`Райлли – 10 (бол., Айкел, Ристолайнен), 21:50 – 0:1. Гостисбеер – 9 (Лотон, Лехтеря), 23:42 – 1:1. Кутюрье – 22 (бол., Жиру, Ворачек), 27:17 – 2:1. Кутюрье – 23 (п.в., Ворачек, Раффль), 58:45 – 3:1. ПРОВОРОВ – 8 (Симмондс, Макдональд), 59:27 – 4:1.

Вратари: Нойвирт – Ленер (58:06 – 58:45, 59:00 – 59:27).

Штраф: 8 – 8.

Броски: 29 (5+18+6) – 31 (12+11+8).

Наши: Проворов (22:45/5/1) – -.

7 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Турнирная таблица – здесь