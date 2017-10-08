Гол Проворова помог "Филадельфии" обыграть "Анахайм"

"Филадельфия" обыграла "Анахайм" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе "Летчиков" 2 (1+1) очка набрал защитник Иван Проворов. Для россиянина эти баллы стали первыми в этом сезоне. 20-летний хоккеист провел на льду 26 минут и завершил игру с показателем полезности "+1".

В составе победителей по шайбе забросили Шон Кутюрье и Уэйн Симмондс. У "Уток" отличились Антуан Верметт и Кэм Фаулер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Филадельфия" – 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: ПРОВОРОВ – 1 (Патрик, Уил), 8:19 – 0:1. Верметт – 1 (Каше, Мэнсон), 12:13 – 1:1. Кутюрье – 1 (Ворачек, Жиру), 33:09 – 1:2. Фаулер – 1 (мен.), 43:40 – 2:2. Симмондс – 4 (Кутюрье, ПРОВОРОВ), 60:44 – 2:3.

Вратари: Гибсон – Эллиотт.

Штраф: 12 – 6.

Броски: 23 (13+6+4+0) – 37 (15+6+15+1).

Наши: – – Проворов (25:00/2/+1).

8 октября. Анахайм. Honda Center.

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