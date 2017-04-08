Гол Проворова и передача Любимова помогли "Филадельфии" обыграть "Коламбус" Бобровского

"Филадельфия" на своей площадке обыграла "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Одну шайбу на свой счет записал защитник Иван Проворов, результативную передачу - Роман Любимов. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 24.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Филадельфия" - "Коламбус" (Коламбус) - 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)
Голы: Белльмар - 4 (Ванде Вельде, ЛЮБИМОВ), 12:52 - 1:0. Дель Зотто - 6 (Шенн, Уис), 14:24 - 2:0. Джонс - 12 (бол., Веннберг, Фолиньо), 21:07 - 2:1. Ворачек - 20 (бол., Жиру, Симмондс), 26:42 - 3:1. ПРОВОРОВ - 7 (Э. Макдональд, Шенн), 33:48 - 4:1. Дженнер - 18 (Ганье, Хартнелл), 36:00 - 4:2.
Вратари: Мэйсон - БОБРОВСКИЙ (57:11 - 57:37, 58:01).
Штраф: 11 - 13.
Броски: 24 (10+10+4) - 22 (7+5+10).
Наши: Любимов (11:15/1/0), Проворов (21:14/2/1) - -.
Филадельфия. Wells Fargo Center.
Werewolf
DRW RapStar "Если обладатель Везины действительно уже определён(а обычно это происходит в последних числах марта)..."///Да че уж там, писал бы в середине/начале марта. :)) Лишь бы написать какую то ерунду! :)))_____В плове, например, голосование за конн смайта проходит после второй игры финала. Правда у меня существует подозрения что выбирают двух игроков ))))) Ведь неясно какая команда выиграет, а последнее время смайта дают только чувакам из команды-победителей.
09:47
Werewolf
RapStar Если обладатель Везины действительно уже определён(а обычно это происходит в последних числах марта), то предыдущий оратор несёт ересь. С учётом вручения Бобру трофея данного, когда его Коламбус даже в плей-офф не попал - подозрения о ереси возрастают. С учётом того, что сравнивать вшей и пушкарей по общекомандному уровню абсолютно смешно(уровень любой линии игроков-не вратарей существенно сильнее у первых) - подозрения о ереси вскакивают. С учётом того, что у Бобра даже на текущий момент 2 из 4 показателей вратарей лучше, чем у Холтби(а кол-во выигранных матчей почти одинаковое(одна победа что для одних, что для других ничего вообще не решает) так что в принципе 3 из 4 показателей) - подозрения о ереси летят с дозвуковой скоростью. Выводы очевидны...______Ты новенький здесь? Выводы о нагнутой сделаны уже давно: человек в хоккее понимает столько же, сколько моя бабушка в ядерной физике ))))) Пишет откровенную ахинею )))) Ему, судя по общению, лет 12-13 ))))) Так что просто не обращай внимание на его посты )
09:44
Werewolf
DRW RapStar "Если обладатель Везины действительно уже определён(а обычно это происходит в последних числах марта)..."///Да че уж там, писал бы в середине/начале марта. :)) Лишь бы написать какую то ерунду! :)))_____Ты зря так на него. Голосование действительно проходит за 6-8 матчей до конца сезона. Все награды уже определены, кроме тех, которые определяются статистическими показателями по окончания сезона: Арт, Ришар, Уильямс..... А голосование прошло уже.
09:41
Michelangelo.ru
Везину отдадут Бобру - инфа 146%
06:59
DRW
RapStar "Если обладатель Везины действительно уже определён(а обычно это происходит в последних числах марта)..."///Да че уж там, писал бы в середине/начале марта. :)) Лишь бы написать какую то ерунду! :)))
00:02
Алый Дракон
Да уж, подпортил стату на ровном месте.... Но, в отличие от Дуба, имхо, будут люди учитывать, что этот матч вообще ничего не решал для "Коламбуса"... Надеюсь, что будут учитывать этот факт... А Боб, видимо, подсознательно тоже берег себя, понимая, опять таки, что матч ничего не значит... Непонятно только, зачем его выпустили в таком случае? Свои "законные" 4 "банки" мог бы вынуть вместо него Корписало )...
23:15 8 апреля
RapStar
Если обладатель Везины действительно уже определён(а обычно это происходит в последних числах марта), то предыдущий оратор несёт ересь. С учётом вручения Бобру трофея данного, когда его Коламбус даже в плей-офф не попал - подозрения о ереси возрастают. С учётом того, что сравнивать вшей и пушкарей по общекомандному уровню абсолютно смешно(уровень любой линии игроков-не вратарей существенно сильнее у первых) - подозрения о ереси вскакивают. С учётом того, что у Бобра даже на текущий момент 2 из 4 показателей вратарей лучше, чем у Холтби(а кол-во выигранных матчей почти одинаковое(одна победа что для одних, что для других ничего вообще не решает) так что в принципе 3 из 4 показателей) - подозрения о ереси летят с дозвуковой скоростью. Выводы очевидны...
23:13 8 апреля
🚀 Русские нагнут весь ми
Эх, Бобер, Бобер. За 3 матча на финише упустить гарантированную Везину...
22:30 8 апреля