Гол Проворова и передача Любимова помогли "Филадельфии" обыграть "Коламбус" Бобровского

"Филадельфия" на своей площадке обыграла "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Одну шайбу на свой счет записал защитник Иван Проворов, результативную передачу - Роман Любимов. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 24.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Коламбус" (Коламбус) - 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Голы: Белльмар - 4 (Ванде Вельде, ЛЮБИМОВ), 12:52 - 1:0. Дель Зотто - 6 (Шенн, Уис), 14:24 - 2:0. Джонс - 12 (бол., Веннберг, Фолиньо), 21:07 - 2:1. Ворачек - 20 (бол., Жиру, Симмондс), 26:42 - 3:1. ПРОВОРОВ - 7 (Э. Макдональд, Шенн), 33:48 - 4:1. Дженнер - 18 (Ганье, Хартнелл), 36:00 - 4:2.

Вратари: Мэйсон - БОБРОВСКИЙ (57:11 - 57:37, 58:01).

Штраф: 11 - 13.

Броски: 24 (10+10+4) - 22 (7+5+10).

Наши: Любимов (11:15/1/0), Проворов (21:14/2/1) - -.

Филадельфия. Wells Fargo Center.