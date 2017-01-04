Гол Пирсона в овертайме принес "Лос-Анджелесу" победу над "Сан-Хосе"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Сан-Хосе" в овертайме уступил "Лос-Анджелесу" – 1:2. Шайбу, которая стала для "Кингз" победной, забросил нападающий Тэннер Пирсон. Отметим, что данное поражение для "Шаркс" стало вторым подряд. В предыдущей встрече "Акулы" уступили клубу из Калифорнии (2:3).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Лос-Анджелес" - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Кутюр - 12 (Лабанк, Мартин), 31:56 - 1:0. Картер - 21 (бол., Маззин, Копитар), 43:03 - 1:1. Пирсон - 10 (Картер), 60:58 - 1:2.

Вратари: Джонс - Будай.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 27 (6+7+13+1) - 35 (16+8+10+1).

4 января. Сан-Хосе. SAP Center