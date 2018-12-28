Гол Пирри принес "Вегасу" победу над "Колорадо"

"Вегас" переиграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. В составе победителей отличились Пол Штястны и Брэндон Пирри. За "Эвеланш" шайбу забросил Джей Ти Комфер.

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров пропустил матч из-за травмы, голкипер Семен Варламов провел игру на скамейке запасных.

"Эвеланш" потерпел третье поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас Голден Найтс" (Парадайс) - "Колорадо Эвеланш" (Денвер) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Комфер - 10 (бол., Рантанен, Маккиннон), 9:42 - 0:1. Штястны - 3 (Так, Шмидт), 11:40 - 1:1. Пирри - 4 (Штястны), 50:11 - 2:1.

Вратари: Флери - Грубауэр (58:34).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 43 (16+15+12) - 32 (12+7+13).

Наши: - - -.

28 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.

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