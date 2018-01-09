Гол Панарина в овертайме принес "Коламбусу" победу над "Торонто"

"Коламбус" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Артемия Панарина, который отыграл 23 минуты 5 секунд и завершил встрче с показателем "+2". Голкипер Сергей Бобровский отразил 36 бросков из 38.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Коламбус" - 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)
Голы: ван Римсдайк - 18 (Полак, Бозак), 31:09 - 1:0. Нюландер - 9 (бол., Гардинер), 36:02 - 2:0. Фолиньо - 9 (Шредер, Нутиваара), 55:25 - 2:1. Дюбуа - 10 (Джонс), 57:13 - 2:2. ПАНАРИН - 11 (Веренски, Джонс), 63:11 - 2:3.
Вратари: Андерсен - БОБРОВСКИЙ.
Штраф: 6 - 4.
Броски: 37 (8+14+13+2) - 33 (11+14+4+4).
Наши: - - Панарин (23:05/5/2).
Торонто. Air Canada Centre.
Материалы других СМИ
fireman32
Sправедливый...А где Аткинсон с Веннбергом,где Дубински?Они играли или нет?
14:33
Долго наблюдал за идиотами на эт
Ничего он не придумает, слив в первом раунде, т.к. нет состава для КС
12:57
Sправедливый
Это всё понятно, восторженные возгласы, ура-ура, Панарин молодец, Бобровский вообще красавец! ... Но, извините меня, не первый раз уже об этом говорю, мне определённо не нравится то, что СЕЙЧАС происходит в "Коламбусе". Ну "наспают" они игры в "регулярке", а дальше то что? Посмотрите на игровое время нападающих "Коламбуса", четверо сыграли 22 минуты и больше! Ещё один 20 с половиной. Вполне естественно, что много остальных нападающих просто "замёрзли". У того же "Торонто" вообще ни один нападающий не сыграл 20 минут! ... Ну очень дикий дисбаланс СЕЙЧАС в "Коламбусе", возможно, не во всех играх, но всё же (вчера Панарин и Дюбуа аж по 25 минут сыграли!) ... Не должно быть такого в хорошей команде, вроде и у "жакетов" не было раньше (после Нэша, конечно, который в этом ещё с "атлантовским" Ковальчуком соревновался). Да, и Бобровского два дня подряд выпускать, это тоже своего рода испытание... Не знаю, посмотрим, конечно, что там к плей-офф Торторелла придумает... Если они туда попадут, конечно. )))
10:15
Долго наблюдал за идиотами на эт
Вот смотришь 2-0 тоска и безнадёга, а потом раз и победа))
06:33
gibson
Красавцы! Боб держал команду в игре весь третий период и сделал ключевое спасение в овертайме, а Панарин выиграл игру. Было ощущение, что он забьет. Потому что заслужил, своей игрой в последних двух матчах.
06:20
maxcds
Видели бы вы лицо Торта когда Колямбус сравнял счет. Ну точно будет обнимать всех в раздевалке. В овере Колямбус был сильнее, несмотря на проигранные Дюбуой крайне важные первые 2 вбрасывания.
05:49