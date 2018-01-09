Гол Панарина в овертайме принес "Коламбусу" победу над "Торонто"

"Коламбус" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Артемия Панарина, который отыграл 23 минуты 5 секунд и завершил встрче с показателем "+2". Голкипер Сергей Бобровский отразил 36 бросков из 38.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Коламбус" - 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: ван Римсдайк - 18 (Полак, Бозак), 31:09 - 1:0. Нюландер - 9 (бол., Гардинер), 36:02 - 2:0. Фолиньо - 9 (Шредер, Нутиваара), 55:25 - 2:1. Дюбуа - 10 (Джонс), 57:13 - 2:2. ПАНАРИН - 11 (Веренски, Джонс), 63:11 - 2:3.

Вратари: Андерсен - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 37 (8+14+13+2) - 33 (11+14+4+4).

Наши: - - Панарин (23:05/5/2).

Торонто. Air Canada Centre.