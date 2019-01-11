Гол Панарина в овертайме принес "Коламбусу" победу над "Нэшвиллом"

"Коламбус" на своем льду выиграл у "Нэшвилла" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). "Блю Джэкетс" прервал трехматчевую победную серию "Предаторз".

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин забросил победную шайбу в овертайме. Также в этой встрече он отметился голом в третьем периоде. Его признали первой звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Нэшвилл" - 4:3 ОТ (1:0, 0:0, 2:3, 1:0)

Голы: Дженнер - 7 (Андерсон, Веренски), 6:26 - 1:0. Бонино - 9 (Экхольм, Фиала), 44:31 - 1:1. Панарин - 14 (бол., Веренски, Дюбуа), 53:32 - 2:1. Дженнер - 8 (Фолиньо), 53:43 - 3:1. Арвидссон - 14 (Йоси, Джохансен), 55:07 - 3:2. Экхольм - 6 (Сиссонс, Хартман), 55:45 - 3:3. Панарин - 15 (бол., Джонс, Аткинсон), 61:22 - 4:3.

Вратари: Корписало - Ринне.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 33 (12+8+12+1) - 35 (12+6+17+0).

Наши: Панарин (19.37/3/-1) - -.

11 января. Коламбус. Nationwide Arena.