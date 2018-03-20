Гол Панарина помог "Коламбусу" выиграть у "Бостона"

"Коламбус" на выезде переиграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ). Это восьмая подряд победа.

В составе "Блю Джэкетс" заброшенной шайбой отметился российский нападающий Артемий Панарин. Он в касание переправил шайбу в воота после выигранного вбрасывания своей командой. Для него этот гол стал 22-м в этом сезоне. Всего у него 64 (22+42) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Коламбус" - 4:5 ОТ (0:1, 3:1, 1:2, 0:1)

Голы: Дженнер - 11 (Ванек), 4:15 - 0:1. Донато - 1 (Краг, Хейнен), 25:41 - 1:1. Маршан - 31 (Пастрняк, Миллер), 27:28 - 2:1. Рай. Нэш - 15 (бол., Донато, Маршан), 36:32 - 3:1. Милано - 12 (Мюррей, Фолиньо), 36:57 - 3:2. Ванек - 20 (Нутиваара, Дженнер), 45:38 - 3:3. ПАНАРИН - 22 (Фолиньо), 51:30 - 3:4. Крейчи - 17 (Донато, Хейнен), 51:50 - 4:4. Аткинсон - 17 (Мюррей, Веннберг), 62:55 - 4:5.

Вратари: Раск - Корписало.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 38 (14+13+10+1) - 25 (5+10+7+3).

Наши: - - Панарин (19:58/2/1).

20 марта. Бостон. TD Garden.