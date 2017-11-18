Гол Панарина помог "Коламбусу" обыграть "Рейнджерс", Бобровский отстоял на ноль

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своей площадке "Рейнджерс" - 2:0. По голу в этой встрече забили Зак Веренски и Артемий Панарин. Для россиянина, который провел на площадке 20 минут 47 секунд, эта шайба стала 4-й в сезоне и 3-й в ворота "Рейнджерс".
Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский за 60 минут отразил 36 бросков из 36. В составе команды из Нью-Йорка 14 минут 37 секунд отыграл нападающий Павел Бучневич.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Коламбус" - "Рейджерс" - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Веренски - 6 (Дубински, Дженнер), 33:34 - 1:0. ПАНАРИН - 4 (бол., Бьоркстранд), 47:14 - 2:0.
Вратари: БОБРОВСКИЙ - Лундквист (56:44).
Штраф: 6 - 6.
Броски: 42 (14+19+9) - 36 (12+9+15).
Наши: Панарин (20:47/2/0) - Бучневич (14:37/2/0).
18 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.
- Коламбус Блю Джэкетс
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Сергей Бобровский
- НХЛ
- Артемий Панарин
- Павел Бучневич
- Зак Веренски
Sправедливый
"Коламбус" с победой! Бобровский просто монстр! Молодец! Панарина с шайбочкой. ))) ... "С.Э.", а вообще вратари тоже играют в воротах. И победу, кстати, "жакетам" принесла именно уверенная игра Серёги, при всём уважении к Артемию.
05:59
ВеликийПашаБуре
Сергей Везинский!
05:53