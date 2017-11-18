Гол Панарина помог "Коламбусу" обыграть "Рейнджерс", Бобровский отстоял на ноль

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своей площадке "Рейнджерс" - 2:0. По голу в этой встрече забили Зак Веренски и Артемий Панарин. Для россиянина, который провел на площадке 20 минут 47 секунд, эта шайба стала 4-й в сезоне и 3-й в ворота "Рейнджерс".

Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский за 60 минут отразил 36 бросков из 36. В составе команды из Нью-Йорка 14 минут 37 секунд отыграл нападающий Павел Бучневич.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Рейджерс" - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Веренски - 6 (Дубински, Дженнер), 33:34 - 1:0. ПАНАРИН - 4 (бол., Бьоркстранд), 47:14 - 2:0.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Лундквист (56:44).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 42 (14+19+9) - 36 (12+9+15).

Наши: Панарин (20:47/2/0) - Бучневич (14:37/2/0).

18 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.