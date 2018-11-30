Гол Панарина помог "Коламбусу" обыграть "Миннесоту"

"Коламбус" выиграл у "Миннесоты" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блю Джэкетс" одержал вторую победу подряд, а "Уайлд" потерпел второе поражение кряду.

Российский нападающий "Миннесоты" Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой, а его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский​ отразил 23 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Миннесота" - 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Голы: Гранлунд - 11 (Стаал), 7:46 - 0:1. Хянникяйнен - 3 (Нэш, Савар), 13:18 - 1:1. Аткинсон - 16 (бол., Веннберг, Дюбуа), 21:05 - 2:1. Нэш - 1 (Веренски, Джонс), 24:34 - 3:1. Панарин - 7 (Дюбуа, Харрингтон), 31:24 - 4:1. Паризе - 12 (Койву, Нидеррайтер), 32:06 - 4:2.

Вратари: Бобровский - Дубник (57:58).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 29 (10+13+6) - 25 (7+10+8).

Наши: Панарин (22.14/1/+1) - -.

30 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.