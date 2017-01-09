Гол Панарина помог "Чикаго" переиграть "Нэшвилл"

"Чикаго" нанес поражение "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. Первой звездой встречи признан форвард "Блэкхокс" Райан Хартман, оформивший хет-трик. Его партнер по команде Артемий Панарин забросил шайбу, которая стала для него 17-й в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Нэшвилл" – 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Голы: ПАНАРИН - 17 (Кейн, Кэмпбелл), 7:45 - 1:0. Экхольм - 2 (Фишер), 8:30 - 1:1. Яльмарссон - 5 (Кит, Кейн), 14:04 - 2:1. Уотсон - 2 (Фишер), 42:01 - 2:2. Хартман - 8 (Паник, Киро), 51:49 - 3:2. Хартман - 9 (п.в.), 58:46 - 4:2. Хартман - 10 (п.в., Кейн, Яльмарссон), 59:28 - 5:2.

Вратари: Кроуфорд - Ринне (58:22 - 58:46, 59:00 - 59:28).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 31 (7+16+8) - 27 (6+11+10).

Наши: Анисимов (17:49/1/+2), Панарин (16:51/2/+1) – Каменев (9:46/0/0)

Чикаго. United Center.