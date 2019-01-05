Гол Панарина не спас "Коламбус" от поражения в матче с "Каролиной"

"Коламбус" проиграл "Каролине" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). "Харрикейнз" одержал третью победу кряду.

Российский вратарь "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский был заменен в середине второго периода, пропустив 3 шайбы и отразив 13 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин отметился голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Коламбус" - 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Ферланд - 12 (Ахо, Уильямс), 5:16 - 1:0. Хэмилтон - 5 (Маккег, Мяеналанен), 6:38 - 2:0. Маккег - 1 (Песке, Макгинн), 26:52 - 3:0. Бьоркстранд - 6 (Веренски, Джонс), 35:40 - 3:1. Панарин - 13 (Дюклер, Мюррей), 36:05 - 3:2. Ахо - 16 (п.в., Славин), 59:58 - 4:2.

Вратари: Макэлхинни - Бобровский (Корписало, 28:01, 58:19 - 59:17, 59:23 - 59:58).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 31 (11+12+8) - 24 (8+9+7).

Наши: Свечников (13.18/0/0) - Панарин (21.17/2/0).

5 января. Роли. PNC Arena.