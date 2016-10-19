Гол Овечкина в ворота Варламова помог "Вашингтону" победить "Колорадо"

"Вашингтон" нанес поражение "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Российский лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне. 31-летний форвард также отметился результативной передачей. Его партнер по команде Ти. Джей. Оши стал автором дубля. По одному очку в составе "столичных" набрали нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Ворота "Эвеланш" защищал Семен Варламов, отразивший 37 бросков из 40.
В параллельной встрече "Сан-Хосе" переиграл на выезде "Айлендерс" – 3:2.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" – "Колорадо" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Наши: Овечкин (18:11/5/+1), Кузнецов (17:48/4/+1), Орлов (19:18/1/0) - Григоренко (14:28/2/-1), Задоров (16:48/0/-1), Тютин (17:44/0/0).
"Айлендерс" – "Сан-Хосе" – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Наши: Кулемин (15:38/1/-2) - -