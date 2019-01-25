Гол Овечкина - в топ-10 первой половины сезона НХЛ

НХЛ назвала десятку лучших голов первой половины сезона. Лучшим стал гол форварда "Торонто" Остона Мэттьюса в ворота "Баффало". Кроме того, в топ-10 вошла шайба капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.

Топ-10 голов первой половины сезона:

10. Энтони Дюклер ("Коламбус")

9. Джефф Питри ("Монреаль")

8. Александр Овечкин ("Вашингтон")

7. Мэтт Дюшен ("Оттава")

6. Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй")

5. Клод Жиру ("Филадельфия")

4. Том Кюнхакль ("Айлендерс")

3. Нил Пионк ("Рейнджерс")

2. Сидни Кросби ("Питтсбург")

1. Остон Мэттьюс ("Торонто")