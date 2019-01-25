Гол Овечкина - в топ-10 первой половины сезона НХЛ

НХЛ назвала десятку лучших голов первой половины сезона. Лучшим стал гол форварда "Торонто" Остона Мэттьюса в ворота "Баффало". Кроме того, в топ-10 вошла шайба капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.
Топ-10 голов первой половины сезона:
10. Энтони Дюклер ("Коламбус")
9. Джефф Питри ("Монреаль")
8. Александр Овечкин ("Вашингтон")
7. Мэтт Дюшен ("Оттава")
6. Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй")
5. Клод Жиру ("Филадельфия")
4. Том Кюнхакль ("Айлендерс")
3. Нил Пионк ("Рейнджерс")
2. Сидни Кросби ("Питтсбург")
1. Остон Мэттьюс ("Торонто")
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